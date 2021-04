Das SDAX-Mitglied Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700) erwartet in 2021 keine steigenden Umsätze, aber steigende Gewinne. Und trotzdem entwickelt sich der Aktienkurs der Gesellschaft mehr als erfreulich: In den letzten 12 Monaten verdoppelte sich der Kurs. Wieso könnte man fragen? Liegt vielleicht auch solchen Meldungen wie heute: Eckert & Ziegler schliesst Liefervertrag mit zunächst 5 Jahren Laufzeit mit Sirtex Medical über die Verwendung von Yttrium-90 in Sirtex-Mikrosphären zur Behandlung von Leberkrebs. Und wird die bestehende Liefervereinbarung, die bereits ...

