Produktmanager Johannes Jakobi: "Künstliche Intelligenz ist mittlerweile bestimmend in unserem täglichen Leben." Aus seiner Sicht spielt KI auch künftig eine tragende Rolle.AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence (ISIN: LU1548497426) - der Fonds mit KI-Fokus gilt als erster seiner Art, der in Europa aufgelegt wurde. Das ist mittlerweile gut vier Jahre her (März 2017). Künstliche Intelligenz (KI) galt zu dieser Zeit als ein hoffnungsvolles Zukunftsthema. Es wurde eher mit Forschungslaboren in Verbindung gebracht als mit dem täglichen Alltag. Die Initiatoren des Allianz Global Artificial Intelligence waren jedoch schon damals davon überzeugt, dass die Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz im Turbo-Tempo voranschreiten werden. Sie sollten recht behalten. KI prägt schon heute unser tägliches Leben - von der Gesichtserkennung des eigenen Smartphones, über die Social Media-Vernetzung bis hin zur Echtzeit-Verkehrsnavigation auf sämtlichen Straßen. Doch was ist eigentlich künstliche Intelligenz und wie hat sich der Bereich entwickelt?

