Heute war an den Aktienmärkten ein Tag für die Charttechnik. Es gab genug Gelegenheit, die Hypothesen des Behavioral-Finance-Ansatzes zu testen, insbesondere jene Aussagen zu Chartmustern. Wie wir gestern schon beschrieben, läuft der DAX in einen Entscheidungskeil hinein, der von unten von einer aufsteigenden mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und oben von dem statischen Widerstand gebildet wird, der am 06.04.2021 entstand.Heute lag der Tageshöchstkurs darüber und bietet damit für Optimisten einen Anhaltspunkt, dass der DAX ...

