Mainz (ots) - Querdenker können nicht einfach über einen Kamm geschert werden. Unter ihnen sind Esoteriker, die vielleicht noch die zehn Gebote anerkennen, aber sicherlich keine Gesetze. Und es gibt Verschwörungstheoretiker, Lebensreformer, aber auch Rechtsextremisten. Es sind Leute, die es normalerweise keine fünf Minuten miteinander aushalten würden. Die schrille Bewegung ist ein Kind des digitalen Zeitalters, die ohne das Internet nicht denkbar wäre. Und sie ist eine extreme Ausprägung einer Philosophie, die das Individuum über die Gemeinschaft stellt. Querdenker kennen nur sich selbst, staatliche Autorität lehnen sie ab. Es war der Staat selbst, der den Boden bereitet hat für diese Geisteshaltung. Er hat Regeln geschaffen, auf deren Einhaltung er dann nicht bestand. So hat der Staat dem Irrglauben Auftrieb gegeben, das System sei marode. Und tatsächlich schien die staatliche Autorität - in Kassel etwa - in die Knie zu gehen angesichts des geballten Auftretens der Querdenker. Das hat die Wirrköpfe in ihrer Fantasie bestärkt, für sie würden keine Gesetze gelten. Jetzt aber hat der von ihnen so verachtete Staat Grenzen aufgezeigt, indem er die Querdenker als "demokratiefeindlich" und "sicherheitsgefährdend" angeprangert hat. Die damit einhergehende Beobachtung durch den Verfassungsschutz signalisiert, dass die vielfach praktizierte Nähe zu Antisemiten, Rechtsextremisten und "Reichsbürgern" nicht akzeptiert wird. Nur: Nachrichtendienstliche Aufklärung für sich genommen wird nicht reichen. Polizei und Justiz werden ihren Teil dazu beizutragen haben, dass die Demokratie auch in Zeiten der Pandemie wehrhaft bleibt.



