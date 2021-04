Medieninformation

HIAG ernennt Rico Müller zum CFO

Basel, 28. April 2021 - Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG hat den Finanzspezialisten Rico Müller zum Leiter Finanzen (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung von HIAG ernannt. Rico Müller wird seine neue Aufgabe am 1. September 2021 von Laurent Spindler übernehmen, der nach Einarbeitung seines Nacholgers das Unternehmen verlassen wird.

Rico Müller (Schweizer, 1978) ist derzeit Head Corporate Services der Aebi Schmidt Nordamerika und in dieser Funktion Mitglied der Geschäftsleitung des Nordamerika-Geschäfts; zwischen 2017 und 2019 leitete er das Group Controlling und war stellvertretender CFO der Aebi Schmidt Holding AG. Zuvor war er in führenden Funktionen für BDO, Horváth & Partners sowie Deloitte tätig. Rico Müller ist dipl. Wirtschaftsprüfer (The Swiss Institute of Accountants) und verfügt über einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Zürich.

Marco Feusi, Geschäftsführer von HIAG, kommentiert: «Wir freuen uns sehr, mit Rico Müller einen ausgewiesenen Finanzspezialisten für HIAG gewonnen zu haben. Mit seinem breiten Erfahrungsschatz im strategischen Finanzmanagement sowie in den Bereichen M&A und Digitalisierung wird er das Führungsteam von HIAG optimal ergänzen und weiter stärken.»

