Die Fed-Entscheidung am heutigen Mittwoch hat am Markt für keine nennenswerten Veränderungen gesorgt. Anleger blicken damit weiterhin gespannt auf die anstehenden Quartalszahlen von Apple und Facebook.Die US-Notenbank Fed hat ihre sehr lockere Geldpolitik bestätigt. Der Leitzins bleibe in der Spanne von null bis 0,25 Prozent, teilte die Notenbank am Mittwoch mit. Dies sei angesichts der Lage am Arbeitsmarkt und der langfristig niedrigen Inflationsrate angemessen. Auch die Wertpapierkäufe in Höhe ...

