DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 15.288 Pkt - BASF vor Zahlen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Viel los war im nachbörslichen Handel am Mittwoch nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es allerdings nicht gegeben. Vielmehr seien die Aktien der Unternehmen gesucht gewesen, die am Donnerstagmorgen ihre Quartalszahlen vorlegen werden. So wurde die BASF-Aktie bei hohen Umsätzen 0,6 Prozent fester getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.288 15.292 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 28, 2021 16:34 ET (20:34 GMT)

