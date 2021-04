Visa (NYSE: V), der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr, und Airbnb (NASDAQ: ABNB), ein führender Online-Marktplatz für Unterkünfte und Erlebnisse, haben heute bekannt gegeben, dass Airbnb-Gastgeber in ausgewählten Märkten schneller über ihre Einnahmen verfügen können. Durch die Nutzung von Visa Direct[1], der Plattform von Visa für Push-Zahlungen in Echtzeit[2], werden Gastgeber die Möglichkeit haben, Geld von Airbnb auf ein Bankkonto zu überweisen, das mit einer geeigneten Visa-Debitkarte verknüpft ist.

"Menschen sofort Zugriff auf Geld zu geben, das sie erwirtschaftet haben, ist ein starker Antrieb zur Unterstützung von Gemeinschaften und zur Erholung der Weltwirtschaft", sagte Ruben Salazar, SVP und globaler Leiter von Visa Direct. "Die Visa-Direct-Funktionen auf der Airbnb-Plattform können dazu beitragen, den Cashflow für Gastgeber zu verbessern, sodass sie sich darauf konzentrieren können, Reisende willkommen zu heißen, die darauf brennen, die Welt wieder zu entdecken."

Trotz eines schwierigen Jahres sieht die Zukunft positiver aus, da die Menschen in den kommenden Monaten und Jahren sichere Kurzurlaube planen. Tatsächlich sagen mehr als 60 der Verbraucher in den USA, dass sie jetzt reisebereit sind.[3] Die verbesserte Auszahlungserfahrung mit Visa Direct kann Gastgebern eine bessere Kontrolle über ihre Finanzen ermöglichen, damit sie weiterhin mehr Gästen einzigartige und unvergessliche Erlebnisse bieten können.

"Als eine der ersten Reiseplattformen, die Visa Direct unterstützt, wird diese neue Funktion unserer Gastgeber-Community helfen, schneller auf ihre Einkünfte zuzugreifen", sagte Sam Shrauger, Vorstand des Bereichs für Zahlungen (Payments) bei Airbnb. "Wir hören unseren Gastgebern immer zu und suchen nach Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse besser zu befriedigen. Visa Direct kann eine wichtige Rolle dabei spielen, schnellere Auszahlungen für Gastgeber zu ermöglichen", so Shrauger weiter.

Diese Zusammenarbeit ist die jüngste in einer Reihe von Visa-Initiativen, um Finanzinstituten zu helfen, Käufern und Verkäufern den Zugang zu den Tools und Ressourcen zu ermöglichen, die sie benötigen, um ihr operatives Geschäft zu stärken und Gelder auf der ganzen Welt zu bewegen und Zahlungen in Echtzeit waren noch nie so wichtig wie heute. Die neue Lösung für Airbnb-Gastgeber wird voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres verfügbar sein. Auf Visa Direct erfahren Sie mehr darüber, wie Visa dabei helfen kann, neue Wege des Geldverkehrs zu erschließen.

