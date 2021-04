Der Mischkonzern Standex International Corp. (ISIN: US8542311076, NYSE: SXI) wird am 25. Mai 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 24 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen. Record date ist der 11. Mai 2021. Insgesamt zahlt der Konzern damit die 227. Quartalsdividende in Folge aus. Seit dem Jahr 1964 werden Dividenden ausgeschüttet. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,96 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...