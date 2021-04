DJ MÄRKTE ASIEN/Kleine Gewinne - Samsung von guten Zahlen kaum bewegt

HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien schütteln am Donnerstag etwas leichtere Vorgaben der Wall Street ab, querbeet legen die Indizes leicht zu. Zur positiven Grundstimmung trägt bei, dass die US-Notenbank - wie allerdings mehrheitlich ohnehin erwartet - ihre extrem lockere Geldpolitik erneut bestätigt hat, bis sie ihre Ziele nachhaltig erreicht sieht. Außerdem hat Apple mit seinen Quartalszahlen ein weiteres Mal durchweg überzeugt und die Erwartungen geschlagen.

In Tokio können die Börsianer darauf wie auch auf die Geschäftsergebnisse von Unternehmen wie Sony und TDK aber nicht reagieren, weil dort das Geschäft wegen eines Feiertags ruht.

In Schanghai und Hongkong, aber auch in Seoul lautet die Tendenz im Handelsverlauf gut behauptet. In Sydney legt der S&P/ASX-200 mit 0,4 Prozent einen Tick deutlicher zu.

Samsung von guten Zahlen kaum bewegt

Geschäftszahlen hat auch der große Apple-Konkurrent Samsung vorgelegt. Der Nettogewinn schoss im ersten Quartal um 46 Prozent nach oben auf umgerechnet knapp 5,3 Milliarden Euro, der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 18 Prozent. Insbesondere für das Chipgeschäft äußerte sich Samsung optimistisch angesichts der weltweit herrschenden Chipknappheit und der erwarteten Konjunkturerholung. Kursmäßig tut sich aber wenig bei der Aktie, sie liegt ganz knapp im Minus.

Anders beim Batteriehersteller LG Chem, hier schnellt der Kurs nach der Vorlage der Geschäftszahlen um über 7 Prozent nach oben.

Aufwärts geht es in der gesamten Region bei vielen Ölaktien, nachdem die Opec+ einen zuversichtlichen Nachfrageausblick abgegeben hat. In Hongkong gilt das für Petroleum & Chemical Corp. (+2,3%), CNOOC (+1,2%) und Petrochina (+1,8%, in Sydney für Woodside (+0,9%) und Oil Search (+1,7%).

Auch der australische Eisenerzförderer Fortescue hat die Bücher geöffnet. Bei den durchschnittlich erzielten Preisen wurde dabei die Erwartung verfehlt, wie die Analysten von RBC kommentieren. Gleichwohl habe das dennoch hohe Preisniveau dem Unternehmen viel Geld in die Kasse gespült. Fortescue geben um 0,8 Prozent nach, die Kurse der beiden Rohstoffriesen BHP und Rio Tinto legen dagegen um je rund 0,8 Prozent zu.

Die Aktie des Goldminenbetreibers Newcrest (+1,9%) profitiert davon, dass das Unternehmen sich nach Mitteilung von Produktionszahlen auf dem Weg sieht, seine Ziele zu erreichen. Daneben stützt auch der Goldpreis, der nach den Ausführungen der US-Notenbank etwas anzieht.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.090,60 +0,37% +7,64% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 3.186,00 +0,14% +10,88% 08:00 Schanghai-Comp. 3.463,10 +0,17% -0,29% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.251,40 +0,62% +6,25% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.222,95 +0,11% +13,03% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:16 % YTD EUR/USD 1,2131 +0,0% 1,2125 1,2063 -0,7% EUR/JPY 131,75 +0,0% 131,69 131,54 +4,5% EUR/GBP 0,8696 -0,0% 0,8700 0,8695 -2,6% GBP/USD 1,3950 +0,1% 1,3939 1,3872 +2,0% USD/JPY 108,61 +0,0% 108,61 109,05 +5,2% USD/KRW 1107,66 -0,2% 1110,26 1113,50 +2,0% USD/CNY 6,4717 -0,1% 6,4789 6,4869 -0,8% USD/CNH 6,4674 -0,1% 6,4769 6,4826 -0,5% USD/HKD 7,7625 -0,0% 7,7629 7,7625 +0,1% AUD/USD 0,7787 -0,0% 0,7790 0,7738 +1,1% NZD/USD 0,7253 -0,1% 0,7260 0,7201 +1,0% Bitcoin BTC/USD 54.144,51 -1,3% 54.868,75 54.321,75 +86,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,10 63,86 +0,4% 0,24 +31,8% Brent/ICE 67,48 67,27 +0,3% 0,21 +30,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,59 1.780,90 +0,2% +3,69 -6,0% Silber (Spot) 26,34 26,18 +0,6% +0,17 -0,2% Platin (Spot) 1.225,65 1.221,50 +0,3% +4,15 +14,5% Kupfer-Future 4,53 4,50 +0,8% +0,04 +28,7%

