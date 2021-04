QUALCOMM profitiert von seiner starken Position bei Technik für Geräte mit dem superschnellen 5G-Datenfunk. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 52 % auf 7,9 Mrd. $. Der Gewinn sprang in dem Ende März abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal von 600 Mio. $ im Vorjahr auf 1,76 Mrd. $ hoch.



Den größten Beitrag zum Geschäftszuwachs leistete das Smartphone-Geschäft. Hier stiegen die Erlöse um 53 % auf gut 4 Mrd. $. QUALCOMM ist ein führender Anbieter von Modems für den 5G-Funk - so dass man schwer an Produkten der Firma vorbeikommt.



