Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AIRBUS - Der Umbauplan von Airbus bei den Zuliefertöchtern Stelia in Frankreich und Premium Aerotec (PAG) in Deutschland stößt auf Widerstand in der Politik. Dass Stelia alle Bereiche behalten soll, während bei Premium Aerotec die Fertigung von Einzelteilen abgespalten werden soll, sorgt für Unmut. Für Volker Ullrich (CSU), Bundestagsabgeordneter am PAG-Standort Augsburg, ist das der Belegschaft nicht zu vermitteln. Die SPD-Abgeordnete Siemtje Möller aus Varel, einem anderen PAG-Werk, verweist auf milliardenschwere Rüstungsaufträge für Airbus. Das passe nicht zusammen. (Handelsblatt)

BIONTECH - Der Verzicht auf geistige Eigentumsrechte ist nach Einschätzung von Biontech-Chef Ugur Sahin nicht der richtige Weg, um die Produktion von Covid-19-Impfstoffen zu erhöhen. "Das ist keine Lösung", sagte Sahin bei einer Veranstaltung des Vereins der Ausländischen Presse in Deutschland. Biontech setze auf enge Kooperationen mit ausgewählten Partnern, da sein Impfstoff schwierig herzustellen sei. "Es gibt Möglichkeiten, die wir erwägen, dass wir spezielle Lizenzen vergeben für kompetente Hersteller." Das stelle die Qualität des Vakzins sicher. Die Produktion durch Lizenznehmer könnte aber frühestens gegen Ende des Jahres einen Beitrag leisten. (FAZ)

DAX-UNTERNEHMEN - Die Coronakrise verändert die Reiseaktivitäten der Fach- und Führungskräfte in Deutschland nachhaltig. Die Unternehmen haben Dienstreisen nicht nur während der Pandemie auf ein Minimum reduziert. Sie planen auch dauerhaft mit deutlich weniger Reisen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter den 30 DAX-Unternehmen. Besonders ehrgeizig ist Bayer: Der Pharma- und Chemiekonzern will die konzernweiten Reiseaktivitäten künftig um die Hälfte reduzieren - verglichen mit dem Niveau vor der Krise. Die Deutsche Wohnen will die Zahl der Geschäftsreisen um mindestens 30 Prozent senken. (Handelsblatt)

BLUE ELEPHANT - Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Blue Elephant Energy strebt mit einer Eigenkapitalbewertung von bis zu 1 Milliarde Euro an die Börse. Das wird aus Finanzkreisen bestätigt. Damit betraut wurde die Bank Berenberg, die einen Kommentar dazu ablehnte. Blue Elephant, deren größte Aktionäre die Unternehmerfamilien Wacker (Wacker Chemie) und Jahr (Gruner+Jahr) mit jeweils 26,6 Prozent sind, soll mit der Emission rund 150 Millionen Euro einnehmen. Der Börsengang soll voraussichtlich im Juni angekündigt und im Juli umgesetzt werden. (Börsen-Zeitung)

TRENYOL - Wer in der Türkei online Kleidung kaufen möchte, kommt an Trendyol kaum noch vorbei. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung 2010 ein Drittel des gesamten E-Commerce-Marktes in dem Land erobert. Jetzt könnte Gründerin Demet Mutlu einen Schritt weitergehen. Die 39-Jährige will in einer Finanzierungsrunde eine Milliarde US-Dollar einsammeln, um ins Ausland zu expandieren. Trendyol, das zu 87 Prozent im Besitz des chinesischen Onlineriesen Alibaba ist, würde mit dem Deal zum wertvollsten Startup des Landes. (Handelsblatt)

