Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SNP SE bestätigt vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2021 - Konzernumsatz reduziert sich in Q1 2021 auf 33,1 Mio. € (-3,8% ggü. Q1 2020)

- Segmentumsätze entwickeln sich unterschiedlich: Software +7,5%, Service -7,9%

- EBIT verbessert sich auf -2,7 Mio. € (Q1 2020: -3,9 Mio. €)

- Auftragseingang steigt in Q1 2021 um rund 10% auf 52,5 Mio. €

- Auftragsbestand erhöht sich damit zum Ende des Quartals um mehr als ein Viertel

- Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt

Heidelberg, 29. April 2021 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (ISIN: DE0007203705), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Transformationsprozesse und softwarebasierte Datenmigrationen, hat heute ihren Bericht für das erste Quartal 2021 veröffentlicht und darin die vorläufigen Zahlen bestätigt. Danach sank der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal, das noch nicht durch die Folgen der COVID-19-Pandemie geprägt war, um 3,8% auf 33,1 Mio. € (Q1 2020: 34,4 Mio. €). Die einzelnen Segmente entwickelten sich dabei sehr unterschiedlich: Während der Umsatz im Segment Software durch die anhaltend gute Nachfrage um 7,5% auf 9,8 Mio. € stieg (Q1 2020: 9,1 Mio. €), macht sich die Zurückhaltung in einigen Branchen im Segment Service insbesondere zu Jahresbeginn bemerkbar. Hier reduzierte sich der Umsatz um 7,9% auf 23,3 Mio. € (Q1 2020: 25,3 Mio. €). Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich im gleichen Zeitraum um rund ein Drittel auf -2,7 Mio. € (Q1 2020: -3,9 Mio. €). Dies geht im Wesentlichen auf eine effizientere Kostenstruktur zurück. Darüber hinaus hatte die Übernahme der EXA AG im Februar 2021 einen positiven Einfluss. Entsprechend stieg auch das Periodenergebnis im traditionell schwächeren ersten Quartal auf -2,5 Mio. €, nach -3,4 Mio. € im gleichen Zeitraum des Vorjahres. "Obwohl wir Corona-bedingt im ersten Quartal noch einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten, konnten wir unser Periodenergebnis deutlich verbessern. Die Entwicklung des Auftragseingangs und des Auftragsbestands zeigen darüber hinaus, dass der Markt langsam wieder anzieht und wir damit an unseren Wachstumsplänen für dieses Jahr unverändert festhalten", sagt Michael Eberhardt, CEO der SNP SE. Der Auftragseingang erhöhte sich im ersten Quartal 2021 um rund 10% auf 52,5 Mio. € (Q1 2020: 47,7 Mio. €). Auf das Segment Software entfielen 22,0 Mio. € und damit ein Anteil von 42% (Q1 2020: 16,7 Mio. € bzw. 35%). Das Segment Service trug 30,5 Mio. € bzw. 58% zum Auftragseingang bei (Q1 2020: 31,0 Mio. € bzw. 65%). Der Auftragsbestand erreichte zum Ende des ersten Quartals 2021 einen Wert von 133,9 Mio. € und lag damit rund ein Viertel über dem Wert der Vergleichsperiode 2020 (31. März 2020: 106,2 Mio. €). Die Mitarbeiteranzahl stieg zum 31. März 2021 auf 1.588 (31. Dezember 2020: 1.463), was im Wesentlichen auf die Akquisition der EXA AG im Februar 2021 zurückgeht.



Prognose bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Gesellschaft auf Basis einer weltweit steigenden Investitionsbereitschaft unverändert ein Umsatzwachstum auf 160 Mio. € bis 180 Mio. €. Die Umsätze in den beiden Segmenten Service und Software werden jeweils deutlich über dem Vorjahr liegen. Für die EBIT-Marge wird in Abhängigkeit vom Verlauf der weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ein Wert von 5% bis 8% angestrebt und damit ein EBIT deutlich über dem des Vorjahres. Der Auftragseingang wird im Jahr 2021 weiter steigen und deutlich über dem Vorjahr erwartet. In der Prognose sind aufgrund von Unsicherheitsfaktoren keine M&A-Aktivitäten für das laufende Geschäftsjahr berücksichtigt. Kennzahlen: in Mio. € Q1 2021 Q1 2020 Veränderung in % Auftragseingang 52,5 47,7 +10,1 Auftragsbestand (31.3.) 133,9 106,2 +26,1 Umsatz 33,1 34,4 -3,8 EBITDA -0,9 -2,0 +55,0 EBIT -2,7 -3,9 +29.5

Weitere Details sind der ausführlichen Q1-Zwischenmitteilung zu entnehmen:

https://www.snpgroup.com/de/investor-relations/finanzpublikationen Über SNP SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert, seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner SNP:

Nicole Huber

Executive Vice President Corporate Development

Telefon: +49 6221 6425-920

E-Mail: nicole.huber@snpgroup.com Christoph Marx

Global Head of lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-172

E-Mail: christoph.marx@snpgroup.com

29.04.2021

