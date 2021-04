Dividendenaktien sind eine großartige Möglichkeit, um ein passives Einkommen im Ruhestand zu erzielen. Aber man muss sicherstellen, dass man die richtigen Aktien auswählt, die in guten und in schlechten Zeiten zahlen. So garantiert man, dass man für den Rest seines Lebens bezahlt wird. Realty Income (WKN: 899744), 3M (WKN: 851745) und The Southern Company (WKN: 852523) sind Dividendenaktien, die ihre Zuverlässigkeit bewiesen haben. Schauen wir uns die doch mal näher an. 1. Der richtungsweisende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...