Zu Jahresbeginn läuft Apples Geschäft meist unaufgeregt, doch diesmal gab es ein Quartal mit starken Zuwächsen in allen Bereichen. Zugleich wird der Konzern von der globalen Halbleiter-Knappheit getroffen - die negativen Effekte halten sich aber in Grenzen. Apple ist in dieses Jahr mit starken Zahlen gestartet, wie sie früher nur im Weihnachtsgeschäft erreicht wurden. Der iPhone-Konzern steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal um 54 Prozent auf 89,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn fiel mit 23,6 Milliarden Dollar (19,5 Milliarden Euro) gut doppelt so hoch aus wie ein Jahr zuvor. Üblicherweise waren Jahresanfänge für Apple nach fulminanten ...

