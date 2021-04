DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Showa" geschlossen.

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen wegen des "Großen Bettages" geschlossen. In Schweden findet wegen der "Walpurgisnacht" nur ein bis 13:00h verkürzter Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA I

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins nahe null gehalten und erklärt, sie wolle die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützen, wobei sie die jüngsten Fortschritte bei Wachstum und Beschäftigung anerkannte. Die Notenbank will die Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen fortsetzen, bis sich beim Erreichen ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen, wie die Notenbank in ihrem Kommuniqué bekräftigte. Seit Juni 2020 kauft die Fed monatlich für 80 Milliarden Dollar Staatsanleihen und für 40 Milliarden Dollar Hypothekenanleihen. "Angesichts der Fortschritte bei den Impfungen und der starken Unterstützung durch die Politik haben sich die Indikatoren für die wirtschaftliche Aktivität und die Beschäftigung verbessert", erklärte die Fed. "Die Sektoren, die am stärksten von der Pandemie betroffen sind, bleiben schwach, haben sich aber verbessert. Die Inflation ist gestiegen, was weitgehend auf vorübergehende Faktoren zurückzuführen ist." Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidungen erwartet. Die Fed geht davon aus, dass die US-Wirtschaft vor einem kräftigen Aufschwung steht, die Normalisierung des Arbeitsmarktes aber noch einige Zeit dauern wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIXTRON (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro ):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 54 +31% 2 41 EBIT 2,4 -- 2 -1,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2,2 -- 2 -0,8 Ergebnis je Aktie 0,02 -- 2 -0,01

Weitere Termine:

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q (11:00 BI-PK per Livestream)

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q

07:35 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1Q

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Unilever plc, Zwischenbericht 1Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q

08:05 FR/Total SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Continental AG, Online-HV

10:00 DE/Deutz AG, Online-HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, Online-HV

10:00 DE/Siltronic AG, Online-HV

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 1Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:03 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Rational AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende RWE AG 0,85 EUR Munich Re AG 9,80 EUR Nürnberger Beteiligungs AG 3,30 EUR Inditex SA 0,22 EUR Relx plc 0,334 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vm/+1,4% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -8.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,0% zuvor: 6,0% 14:00 Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März PROGNOSE: +10,3% gg Vj zuvor: +12,3% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +11,7% gg Vj zuvor: +12,4% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 102,0 zuvor: 101,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: 4,1 zuvor: 2,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,1 Vorabschätzung: -8,1 zuvor: -10,8 - US 14:30 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,5% gg Vq 4. Quartal: +4,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,5% gg Vq 4. Quartal: +2,0% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 528.000 zuvor: 547.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.332,00 0,21 S&P-500-Indikation 4.206,00 0,33 Nasdaq-100-Indikation 14.028,50 0,35 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.465,66 0,25 +/- Ticks Bund -Future 170,54 -13 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.292,18 0,28 DAX-Future 15.300,00 0,12 XDAX 15.288,22 0,14 MDAX 32.971,86 -0,26 TecDAX 3.513,12 -0,71 EuroStoxx50 4.015,03 0,08 Stoxx50 3.394,48 0,13 Dow-Jones 33.820,38 -0,48 S&P-500-Index 4.183,18 -0,08 Nasdaq-Comp. 14.051,03 -0,28 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,67 +14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Mit steigenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler am Donnerstag. "Die US-Notenbank bleibt locker und die erwarteten US-Infrastrukturprogramme stützen die Konjunkturerwartungen", so ein Händler. Der DAX dürfte nun in den oberen Bereich der jüngsten Trading-Range zwischen 15.100 und gut 15.500 Punkten steigen. Auch der Euro, der Goldpreis und die Rohstoffe generell werden auf der Gewinnerseite erwartet. Technologiewerte dürften von guten Zahlen einiger US-Branchenunternehmen wie etwa Apple profitieren.

Rückblick: Gut behauptet - Vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend hielten sich Anleger zurück. Den stärksten Sektor stellten die Bankenwerte mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 1,5 Prozent. Hier beeindruckte vor allem die Deutsche Bank mit ihren Erstquartalszahlen. Besser als erwartet war auch Santander ins Jahr 2021 gestartet. Die Aktie legte um 2,7 Prozent zu. Für WPP ging nach sehr starkem Zahlenausweis um 4,3 Prozent nach oben. Glaxosmithkline reagierten mit Abschlägen von 0,2 Prozent auf die Bekanntgabe von Erstquartalszahlen. Diese fielen durchwachsen aus. Um 2,6 Prozent aufwärts ging es mit dem Kurs der Telekom Austria. Das österreichische Telekommunikationsunternehmen profitiere "von dem Digitalisierungsschub durch die Pandemiewelle", kommentierte ein Händler. Sanofi (+2,4%) zogen nach ihrem Quartalsbericht deutlich an. "Umsatz und Marge liegen leicht über den Erwartungen", so ein Händler.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Deutsche Bank machten nach Erstquartalszahlen einen Sprung von 10,7 Prozent. Die Zahlen waren laut Citigroup besser als erwartet ausgefallen und der Ausblick für die Einnahmen habe sich verbessert. Die gute Entwicklung erstrecke sich über alle Bereiche. Auf wenig Begeisterung stießen dagegen die Geschäftszahlen der DWS (-2,6%). Gut kamen Zahlen und Ausblick von Delivery Hero (+9,4%) an. Die ausführlichen Geschäftszahlen von Covestro (-0,1%) enthielten wenig Neues. Keine großen Überraschungen sahen Marktteilnehmer auch in den Geschäftszahlen von Kion (-2,6%) und Symrise (-1,5%). Im Fall von Kion hatten einige Anleger auf eine Prognoseerhöhung spekuliert und sahen sich dann enttäuscht. Varta verloren 6,1 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht, nach dem Apple die Produktion von Airpods deutlich stärker kürzen könnte als erwartet. Das drücke entsprechend auf die Nachfrage nach Batteriezellen, so Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

Viel los war im nachbörslichen Handel am Mittwoch nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es allerdings nicht gegeben. Vielmehr seien die Aktien der Unternehmen gesucht gewesen, die am Donnerstagmorgen ihre Quartalszahlen vorlegen werden. So wurde die BASF-Aktie bei hohen Umsätzen 0,6 Prozent fester getaxt.

USA / WALL STREET

