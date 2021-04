Exzerpt: Apple mit neuem Rekord-Quartal. Facebook mit Boom im Werbegeschäft. Airbus stabilisiert sich im 1. Quartal.Der Handel in Asien zeigt sich am Donnerstag sehr freundlich. Die starken Zahlen aus New York und die positiven Signale der Federal Reserve führen zu steigenden Kursen in der Region. Ebenso stark entwickeln sich die Futures vor Eröffnung der europäischen Vorbörse. Der S&P 500 Future wird 0,54 % höher gesehen bei 4.198 Punkten und der Nasdaq-Future klettert sogar um 0,90 % auf 14.017 Punkte. Der DAX-Future wird dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...