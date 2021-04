DJ PTA-News: NAVSTONE SE: Positives Ergebnis von mehr als 1 Mio. EUR in 2021 geplant

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Waalre (pta008/29.04.2021/08:00) - 29. April 2021 - Die im m:access der Börse München notierte NAVSTONE SE (ISIN NL0009538008 / WKN A1CUJD) berichtet über den aktuellen Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2021.

Strategische Neuausrichtung

Im März 2021 hat die Hauptversammlung der Gesellschaft die Umbenennung in NAVSTONE SE und die Ausrichtung auf den Immobilienbereich beschlossen. Gleichzeitig konnte im Q1 eine weitere Immobilie in Dublin erworben und ins Portfolio integriert werden. Für eine weitere Immobilie erwartet das Management das Closing in den nächsten Wochen. Die irischen Preise für Wohnimmobilien, die sich während des Covid-19-Schocks im vergangenen Jahr widerstandsfähig zeigten, werden laut einer Umfrage unter Chartered Surveyors im Jahr 2021 um durchschnittlich 4 Prozent steigen, da die Angebotsknappheit die Bewertungen weiterhin stützt. Ziel der NAVSTONE SE ist es, ein Immobilienportfolio im Gesamtwert von ca. EUR 30 Mio. aufzubauen und auf Basis einer Buy-to-Let Strategie stabile Cash Flows sowie eine attraktive Wertsteigerung für die Aktionäre zu erreichen. Mehrere weitere Immobilienprojekte befinden sich derzeit in der Prüfung.

Aktienrückkauf

Auf der Hauptversammlung im März 2021 wurde der Vorstand ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft für einen Zeitraum von 18 Monaten zu erwerben. Insbesondere sollte Aktionäre, welche die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft nicht mittragen wollten, die Möglichkeit eingeräumt werden Ihre Aktien an die Gesellschaft zu veräußern. Da der Aktienkurs sich in den letzten Wochen konstant über dem ursprünglich für den Aktienrückkauf avisierten Kursniveau von EUR 1,70 bewegt, wird die Gesellschaft auch über diesem Kursniveau Aktien über die Börse erwerben. Das Management hat sich zum Ziel gesetzt die Differenz zwischen NAV und Aktienkurs langfristig zu schließen.

Finanzausblick

Auf Basis eines erfolgreichen Geschäftsjahres 2020, das mit einem Gewinn vor Steuern in Höhe von EUR 2,6 Mio (vorläufig, ungeprüft) abgeschlossen wurde, konnte der NAV je Aktie auf Basis der 4.579.341 ausstehenden Aktien zum 31.12.2020 bereits auf rund EUR 3,30 je Aktie gesteigert werden. Dieser ist aktuell noch überwiegend durch Cash oder cash-ähnliche Positionen (EUR 13,4 Mio) abgesichert.

Obwohl sich das Immobilienportfolio noch im Aufbau befindet, geht die Gesellschaft derzeit aufgrund des stabilen Kapitalmarktumfeldes davon aus, dass ein Gewinn vor Steuer von mehr als EUR 1 Mio erzielt werden kann und damit einhergehend sich auch der NAV im Jahr 2021 deutlich positiv entwickelt.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

NAVSTONE SE Investor Relations

t.: +49 89-30659216 contact@navstone.eu

(Ende)

Aussender: NAVSTONE SE Adresse: Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre Land: Niederlande Ansprechpartner: Dr. Michael Hasenstab Tel.: +49 89 30659216 E-Mail: info@navstone.eu Website: navstone.eu

ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1619676000301 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2021 02:00 ET (06:00 GMT)