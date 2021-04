Uniper und EWE haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, um im niedersächsischen Huntorf einen Wasserstoff-Hub aufzubauen. Die Energieunternehmen planen, mittels Windkraft Wasserstoff für den Mobilitätssektor zu erzeugen. Uniper besitzt am Standort Huntorf ein Druckluft-Speicherkraftwerk und EWE in der unmittelbaren Nähe einen Erdgas-Kavernenspeicher. Vorhandene Erdgas-Infrastruktur, wie der Kavernenspeicher, aber auch Erdgasleitungen könnten zukünftig genutzt werden, um Wasserstoff zu speichern und zu transportieren. EWE sammelt dazu aktuell in verschiedenen Projekten Erfahrungen. Eines ...

