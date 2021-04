LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 26,00 auf 27,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die starke Erholung auf den Absatzmärkten komme dem Industriekonzern kurzfristig zugute, schrieb Analyst Shane McKenna in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürften die Schweizer in puncto Wachstum aber voraussichtlich hinter die unmittelbaren Wettbewerber zurückfallen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 14:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 16:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

ABB-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de