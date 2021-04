DGAP-News: adesso SE / Schlagwort(e): Personalie

Personelle Kontinuität für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der adesso Group: Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Michael Kenfenheuer bis 2023 verlängert



29.04.2021 / 09:01

Personelle Kontinuität für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der adesso Group: Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Michael Kenfenheuer bis 2023 verlängert Der Aufsichtsrat der adesso SE hat den Ende dieses Jahres auslaufenden Vorstandsvertrag mit dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden Michael Kenfenheuer (62) verlängert. Der routinierte Manager wird somit innerhalb des erfolgreichen Vorstandsteams die weitere Geschäftsentwicklung der adesso Group bis 31.12.2023 als Vorsitzender begleiten. Seit 2000 hat Kenfenheuer in über 20 Jahren Vorstandstätigkeit die Entwicklung von adesso zu einem der führenden Beratungs- und Technologiekonzerne für branchenspezifische Geschäftsprozesse in Zentraleuropa maßgeblich mitbestimmt. Bevor er Mitte 2015 den Vorstandsvorsitz übernahm, war er von 2011 bis Mitte 2015 Co-Vorstandsvorsitzender. Unter seiner Führung hat das Unternehmen die in|sure Ecosphere als Produktfamilie für die Versicherungswirtschaft entwickelt und im Markt etabliert. Im Rahmen seiner Vorstandsverantwortung für den Geschäftsbereich Banking brachte Kenfenheuer 2020 ein weiteres Kernbranchenprodukt auf den Weg. Inzwischen entwickelt und vertreibt adesso auch ein neues Kernbanksystem im deutschsprachigen Markt. Prof. Dr. Volker Gruhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Hauptanteilseigner der adesso SE, freut sich sehr über die Bestätigung von Kenfenheuer als Vorstandsvorsitzenden für die nächsten Jahre der Unternehmensentwicklung: "Michael Kenfenheuer kennt wie kein Zweiter unsere Ziele, Stärken und Herausforderungen. Ich bin mir daher sicher, dass wir diese überaus wichtige strategische Position für adesso mit ihm richtig besetzt haben und in den letzten Jahren gleichermaßen das Vorstandsteam langfristig für den weiteren Erfolgspfad von adesso verstärken konnten."



adesso Group Die adesso Group ist mit rund 5.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2020 von 523,4 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





Kontakt:

Martin Möllmann

Manager Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

