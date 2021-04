Köln (ots) - Am 5. Mai 2021, dem Welthändehygiene-Tag, wird dem Händewaschen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 20 Sekunden soll es mindestens dauern, raten Hygiene-Experten. Immer noch waschen sich über 90 Prozent der Menschen nicht richtig die Hände, dabei sind Hände die häufigsten Krankheitsüberträger. Das Kölner Start-up hat nun eine neuartige Seife mit Farbeffekt auf den Markt gebracht, die beim richtigen Händewaschen hilft. "DIE BLAUE" ist die erste farbige Seife für Erwachsene und Kinder, mit der sich visuell nachvollziehen lässt, ob die kompletten Hände mit Seife benetzt sind und die empfohlene Dauer des Waschens sicherstellt.Von der Mini-Kita ins Seifen-LaborEntwickelt wurde die neuartige Seife mit Farbeffekt von der Kölner Gründerin Katrin Klein. Auf die Idee kam sie, als sie sich während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 in einer beruflichen Auszeit der Beaufsichtigung ihrer drei Nichten widmete. "In dieser Zeit wurde mir erst bewusst, wie schwierig richtiges Händewaschen ist, und dass dieses mit herkömmlichen Seifen nur bedingt sichergestellt werden kann. So kam mir die Idee, eine Seife mit Farbeffekt zu entwickeln", berichtet sie. Mit 49 Jahren hat die langjährige Führungskraft ein Unternehmen gegründet. Fast ein Jahr hat die Entwicklung der Seife gedauert.Einfache Anwendung,Die Anwendung ist denkbar einfach: Die trockenen Hände werden mit der blauen Seife eingerieben, bis die Hände damit lückenlos bedeckt sind. Danach wird die Seife wie üblich mit Wasser abgewaschen. Fertig!Nachhaltigkeit und hohe QualitätDie vegane Naturseife ist pH-hautneutral und dermatologisch getestet. Sie kommt ohne SLS/SLES, Gentechnik, Mikroplastik, Parabene und Silikone aus und wird in Deutschland produziert. Partner sind unter anderem die Nordeifelwerkstätten und die JVA Geldern. Die Seife mit Farbeffekt kann in den Varianten "DIE BLAUE clever soap" und "clever kids soap" über die Internetseite www.color-safe.de bestellt werden. Sie ist bereits in einigen Apotheken erhältlich und kann zudem über die SHOP APOTHEKE bestellt werden.Über das UnternehmenDas Start-up wurde im September 2020 von Katrin Klein gegründet. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gemacht in der Anwendung einfache, clevere Produkte und Services zu entwickeln. Die Seife mit Farbeffekt gibt es aktuell in blau - weitere Farben sind in Planung. Fast ein Jahr hat die Entwicklung der cleveren blauen Seife gedauert. "DIE BLAUE" seit Ende Februar 2021 verfügbar. Weitere Informationen gibt es auf www.color-safe.de .Pressekontakt:COLOR SAFE GmbHGeschäftsführerin: Katrin KleinKurfürstenstraße 1050678 KölnE-Mail: klein@color-safe.deTelefon: +49 176 87822200Original-Content von: COLOR SAFE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155243/4902091