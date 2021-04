Die Facebook Inc. hat am Mittwoch Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese fielen stärker aus, als erwartet. Nachbörslich schießen die Kurse um sechs Prozent nach oben. Bereits am Mittwoch wurde ein neues Allzeithoch markiert - ein Kaufsignal. Die Notierungen zeigen sich als relativ solide unterstützt. Der Aufwärtstrend weist nach oben und sollte...

