Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist weiter auf der Suche nach Schwung. Gestern schloss er leicht im Plus. Die Vorgaben aus Übersee sind unterschiedlich. In Asien legten die Börsen zu, in den USA an der Wall Street schlossen die großen Indizes leicht im Minus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Facebook, Ebay, Ford, BASF, Airbus, Lufthansa, Aixtron und Klöckner. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.