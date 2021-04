Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk ist in das neue Jahr dank einer starken Nachfrage vor allem nach Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken mit einem Gewinn gestartet. Der Überschuss habe im ersten Quartal 82,8 Millionen Euro betragen, teilte der SDAX-Konzern am Donnerstag bei der Vorlage seines Quartalsbericht in Lübeck mit. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 6,7 Millionen Euro ausgewiesen. Das Unternehmen hatte bereits Eckdaten zum ersten Quartal Mitte April ...

