Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar weiter zugelegt. Gegen 8.40 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2123 Dollar. Am Vorabend war der Euro mit 1,2111 Dollar gehandelt worden.Die US-Notenbank hat mit ihrer unveränderten Geldpolitik den US-Dollar bereits am Vorabend belastet und der Euro hat entsprechend Kursgewinne erzielen können, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem ...

