Lausanne, Schweiz und Paris (ots/PRNewswire) - Compass Financial Technologies (http://www.compass-ft.com/), ein in der Schweiz und Frankreich ansässiger Indexanbieter, bringt eine innovative Kryptoassets-Indexplattform auf den Markt, die Anlegern verschiedene Möglichkeiten bietet, sich am Kryptomarkt zu beteiligen. Die Lösungen reichen von Referenzpreisen bis hin zu Basket- oder Smart-Risk-gesteuerten Indizes. Diese neuen Indizes sind auf die EU-Benchmark-Verordnung (EU BMR) abgestimmt.Die Digital-Asset-Lösungen von Compass werden bereits von großen Playern wie Coinshares, einem der führenden Digital-Asset-Manager, eingesetzt. Mit dem heutigen Tag beziehen sich mehr als 5 Mrd. USD auf Krypto-Indizes, die von Compass berechnet werden.Diese neue Compass Kryptoassets-Indexfamilie schließt die Lücke zwischen dem Ökosystem der digitalen Assets und der traditionellen Finanztechnik, indem sie neue Werkzeuge für Investitionen in den Kryptomarkt bietet. Neben Krypto-Referenzindizes, die als BMR-konforme Benchmarks für ETPs oder andere Anlageprodukte verwendet werden können, bietet die Plattform auch Volatilitätszielindizes an, ein innovatives und effizientes Werkzeug, um sich dem hochvolatilen Kryptomarkt auszusetzen und dabei die Volatilität zu kontrollieren und den Drawdown zu mindern."Diese innovativen Indizes werden den Weg für neue Anlagevehikel öffnen, die für das Risikomanagement institutioneller Investoren geeignet sind", sagt Guillaume Le Fur, Gründungspartner von Compass.Als registrierter Benchmark-Administrator hat Compass die Indexplattform im Rahmen der EU-Benchmark-Verordnung entwickelt, die die höchsten institutionellen Standards in Bezug auf Robustheit und Governance garantiert. Mit dem Ziel, die Expertise des Digital-Assets-Ökosystems und der Index-Engineering-Industrie zu kombinieren, hat Compass als Indexkomitee-Mitglieder Nutzer und anerkannte Experten aus der Kryptosphäre und aus der traditionellen Finanzindex-Industrie ernannt."Volatilität ist das Thema Nummer eins, wenn es um Kryptoassets geht. Ich bin daher besonders begeistert von der neuen Familie der Volatilitätszielindizes, die sich als sehr nützlich erweisen werden, um das Risiko auf prinzipielle Weise zu kontrollieren", fügte Professor William Knottenbelt, Mitglied des Indexkomitees und Direktor des Imperial College Centre for Cryptocurrency Research and Engineering, hinzu.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.compass-ft.comPressekontakt:Guillaume Le Fur / Edouard Mouton: info@compass-ft.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1175212/Compass_Financial_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: Compass Financial Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100076082/100869710