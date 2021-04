DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank hält an Politik des billigen Geldes fest

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins nahe null gehalten und erklärt, sie wolle die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützen, wobei sie die jüngsten Fortschritte bei Wachstum und Beschäftigung anerkannte. Die Notenbank will die Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen, wie die Notenbank in ihrem Kommuniqué bekräftigte. Seit Juni 2020 kauft die Fed monatlich für 80 Milliarden Dollar Staatsanleihen und für 40 Milliarden Dollar Hypothekenanleihen.

LBBW: Fed übt sich in Geduld

Nach Ansicht von LBBW-Analyst Elmar Völker wird die US-Notenbank noch längere Zeit abwarten, bis sie eine geldpolitische Kursänderung einleitet. "Die Erholung der US-Wirtschaft nimmt spürbar Fahrt auf, aber aus Sicht der US-Notenbanker ist Geduld noch immer das Gebot der Stunde", schreibt Völker in einem Kommentar. "Derzeit sind die Unsicherheiten, welche bezüglich des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie bestehen, und die Wunden, welche das Virus in großen Teilen der US-Wirtschaft hinterlassen hat, noch zu groß, um eine Verringerung der geldpolitischen Unterstützung ins Auge zu fassen."

Starker Preisschub bei deutschen Importpreisen

Bei den Importpreisen in Deutschland hat es im März vor allem wegen der Energiepreise einen starken Preisschub gegeben, der die Erwartungen von Experten deutlich übertraf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg von 0,9 Prozent prognostiziert.

EU wirft Russland und China Desinformationskampagnen zu Impfstoffen vor

Die Regierungen Chinas und Russlands versuchen einem EU-Bericht zufolge zunehmend, das Vertrauen in westliche Corona-Impfstoffe durch gezielte Desinformationskampagnen auszuhöhlen. Die "sogenannte 'Impfstoffdiplomatie'" folge einer "Nullsummenspiel-Logik", heißt es in dem Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD). Ziel sei es, das Vertrauen in Impfstoffe aus westlicher Herstellung, die EU-Institutionen sowie westliche Impf-Strategien zu untergraben.

Einigung auf Schließung aller Kohleminen in Polen bis 2049

Gewerkschaften und die Regierung in Polen haben sich auf die Schließung aller Kohlebergwerke im Land bis 2049 verständigt. Das Ministerium für Staatsvermögen, das die Verhandlungen auf Seiten der Regierung geführt hatte, nannte die Grundsatzeinigung "historisch". Die Vereinbarung sieht unter anderem Abfindungszahlungen für 120.000 Arbeiter im Kohlesektor sowie Fonds für das schlesische Kohlebecken vor.

Biden: "Amerika ist wieder in Bewegung"

US-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten Rede vor dem Kongress einen optimistischen Blick in die Zukunft geworfen und für seine Reformvorhaben geworben. "Amerika ist wieder in Bewegung", sagte Biden am Vorabend seines 100. Tages im Präsidentenamt vor Abgeordneten und Senatoren. Die USA müssten aber massiv in Infrastruktur, Forschung und Bildung investieren, um ihre internationale Führungsrolle zu verteidigen.

Biden: USA suchen keine Konflikte mit China und Russland

US-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten Rede vor dem Kongress bekräftigt, keine Konflikte mit China und Russland anzustreben. Er habe dem chinesischen Staatschef Xi Jinping gesagt, dass die USA "Wettbewerb" mit China begrüßen würden und "keinen Konflikt suchen", sagte Biden vor Abgeordneten und Senatoren. "Aber ich habe absolut klar gemacht, dass wir Amerikas Interessen verteidigen werden."

US-Ermittler durchsuchen Wohnung von Ex-Trump-Anwalt Rudy Giuliani

US-Ermittler haben die New Yorker Wohnung und das Büro des früheren Anwalts von Ex-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, durchsucht. Bei den Durchsuchungen gehe es um die Ukraine-Aktivitäten des 76-Jährigen, berichteten unter anderem die New York Times und der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach wurden auch elektronische Geräte des früheren New Yorker Bürgermeisters beschlagnahmt, was bei Anwälten sehr selten ist.

NRA-Chef wegen Videos von Elefantenjagd in Botsuana unter Druck

Eine auf Video festgehaltene Trophäenjagd des obersten US-Waffenlobbyisten Wayne LaPierre in Botsuana hat in den USA für Entsetzen gesorgt - und für Häme. Auf dem von der Zeitschrift The New Yorker und der Organisation Trace veröffentlichten Video aus dem Jahr 2013 ist zu sehen, wie der Chef der mächtigen Waffenlobby NRA erfolglos versucht, einem angeschossenen Elefanten den Gnadenschuss zu versetzen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.