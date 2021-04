Die Aktie des Rückversicherers ziert am Donnerstagmorgen das DAX-Ende. Doch dies hat einen simplen Grund: Nach der Hauptversammlung am Vortag wird die Munich Re heute ex Dividende gehandelt. Und die fällt beim Rückversicherer wieder einmal sehr üppig aus. Konzernchef Wennig hat den Aktionären gestern durchaus ein positives Zukunftsbild gezeichnet.Die Hauptversammlung stimmte am Mittwoch für den Vorschlag, für das Geschäftsjahr 2020 eine unveränderte Dividende von 9,80 Euro je Aktie auszuschütten. ...

