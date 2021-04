Der französische Energiekonzern Total (ISIN: FR0000120271) wird eine erste Zwischendividende von 0,66 Euro je Aktie in bar für das Geschäftsjahr 2021 an seine Investoren ausschütten. Damit bleibt die Zwischendividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Zahlung erfolgt am 1. Oktober 2021 (Ex-Dividenden Tag ist der 21. September 2021). Die Hauptversammlung findet am 28. Mai 2021 statt. Total zahlt seine Dividenden ...

