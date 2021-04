Eschborn (ots) - Der renommierte Schweizer Uhrenhersteller Rado präsentiert sein Erfolgsmodell, die Rado Captain Cook, erstmals in Hightech-Keramik. Die neue Herrenuhr ist das Ergebnis langjähriger Entwicklung und Forschung der Uhrenmarke mit einzigartigem Knowhow in der Herstellung von Hightech-Keramik Uhren. Die vier Modelle der Rado Captain Cook High-Tech Ceramic im Taucheruhren-Look besitzen ein exklusives Rado Automatikwerk modernster Technik mit Nivachron Spiralfeder und vereinen dieses mit den besonderen Eigenschaften hautschmeichelnder und kratzfester Hightech-Keramik.High-Tech Keramik ist ein ganz besonderes Material: Sie ist leichter als Edelstahl, hypoallergen und passt sich der Körpertemperatur an, sodass die Rado Captain Cook High-Tech Ceramic wie eine zweite Haut am Handgelenk liegt. Zudem ist das Material wesentlich kratzfester, wodurch die Uhren auch nach vielen Jahren noch ebenso makellos schön sind wie am ersten Tag.Optisch ist die Captain Cook inspiriert von einem Rado Modell aus dem Jahr 1962. Das Keramik-Gehäuse hat einen Durchmesser von 43 mm und ist eine innovative Monobloc-Gehäusekonstruktion. Das Zifferblatt und der Gehäuseboden sind in Handarbeit aus schwarz gefärbtem Saphirglas gefertigt und geben einen Einblick in das skelettierte Uhrwerk. Das Zifferblatt wird von einem ausgefallenen boxförmigen Saphirglas geschützt.Die neuen Modelle aus High-Tech Keramik werden angetrieben vom exklusiven Rado Automatikwerk R734 mit einer Nivachron Spiralfeder, die den Zeitmesser vor Magnetfeldern schützt. Dank der hohen Gangreserve von bis zu 80 Stunden kann die Uhr zwei bis drei Tage abgelegt werden und muss dennoch nicht neu aufgezogen werden. Die Uhr verfügt über eine Wasserdichtigkeit bis zu einem Druck von 30 bar (300 m).Das abgebildete Modell (3.730,00 Euro*) sowie die drei weiteren Varianten sind unter https://www.rado.com/de_de/ oder im Fachhandel erhältlich.*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inklusive 19% MehrwertsteuerPressekontakt:Rosalie ZimpelmannPublic Relations RadoThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 2065760 EschbornTelefon: 06196 88777 - 1607Rosalie.Zimpelmann@swatchgroup.comRado Onlineshop: https://www.rado.com/de_deOriginal-Content von: Rado, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75914/4902174