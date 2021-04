Die S Immo AG errichtet eine Büroprojekt in Budapest. An der Vaci Ut, einem der wichtigsten Bürostandorte der ungarischen Hauptstadt, sollen drei Büroimmobilien mit einer Nutzfläche von rund 29.000 m² entstehen. Der signifikanteste Baukörper ist dabei ein 11-geschossiges Gebäude direkt an der Vaci Ut. Eine Zertifizierung mit den Nachhaltigkeitszertifikaten Breeam und Well wird angestrebt. Vorstand Friedrich Wachernig: "Wir sehen in Budapest trotz der augenblicklichen Covid-19 Krise eine in Summe sehr stabile Marktentwicklung und gehen davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum im Anschluss an die Krise fortsetzen wird. Insofern schaue ich nicht nur mit viel Optimismus nach vorne, sondern bin überzeugt davon, dass mit dieser Projektentwicklung ...

