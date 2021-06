DJ PTA-News: S IMMO AG: Ankauf der Campus 6-Bürogebäude in Bukarest erfolgreich abgeschlossen

Wien (pta021/17.06.2021/13:00) - Die börsennotierte S IMMO AG hat Ende 2020 zwei Class-A-Bürogebäude des Campus 6 in Bukarest vom schwedischen Projektentwicklungs- und Baukonzern Skanska um insgesamt EUR 97 Mio. gekauft. Heute erfolgte das Closing des Deals. Die beiden erworbenen state-of-the-art Bürogebäude, die zusammen eine vermietbare Fläche von rund 38.000m² aufweisen, sind damit erfolgreich in das Portfolio der S IMMO übergegangen. Großmieter sind der Technologiekonzern Microsoft sowie Société Générale, eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs. Das Projekt ist LEED Gold und WELL Silver präqualifiziert.

Die jährlichen Mieteinnahmen der beiden Class-A-Bürogebäude liegen bei rund EUR 6,7 Mio., die Rendite beträgt 6,8 %. "Es freut uns sehr, die Transaktion der Bürogebäude Campus 6.2 und 6.3 erfolgreich abgeschlossen zu haben. Lage und Qualität der Objekte sind hervorragend, gleichzeitig sind sie äußerst ertragsstark und wirken sich somit positiv auf unseren Cashflow und unser Gesamtergebnis aus", kommentiert Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S IMMO AG, das Closing.

Friedrich Wachernig, Vorstand der S IMMO AG, weiter: "Die Campus-Gebäude sind eine erstklassige Erweiterung unseres Portfolios in der rumänischen Hauptstadt. Bukarest zählt im Moment zu den wichtigsten Büromärkten in CEE und hat sich zu einem der bedeutendsten IT & Telekommunikationsstandorte in Europa entwickelt. Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir hier auch in den nächsten Quartalen eine weiterhin starke Entwicklung sehen werden."

Das Gesamtprojekt Campus 6 besteht aus vier Bauteilen und liegt im Center West, einem der drei stärksten Büroteilmärkte der rumänischen Hauptstadt. Auf Grund der Nähe zur technischen Universität ist dieser Standort speziell für IT-Unternehmen von großer Bedeutung. Die direkte U-Bahn Anbindung sowie Bus- und Straßenbahnhaltestellen in unmittelbarer Umgebung werten den Standort weiter auf. Die zwei A-Class Gebäudeteile umfassen je 11 oberirdische Geschosse sowie zwei Untergeschosse mit 463 Stellplätzen.

Neben modernen und flexiblen Bürokonzepten, die den Campus 6 Komplex auszeichnen, lassen gemeinschaftliche Grünflächen, ein Running Track auf dem Dach, Fahrradabstellplätze, Duschen, Ladestationen für E-Autos sowie Restaurants und Cafeterien mit Terrasse die Immobilie zu mehr als nur einem Bürogebäude werden: Hier findet man Arbeitsplätze, an denen Menschen gerne Zeit verbringen. Das Wohl der Unternehmen, ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Gäste steht im Fokus. Gleichzeitig wird der ökologische Fußabdruck des Campus 6 durch eine Reihe nachhaltiger Lösungen deutlich reduziert.

