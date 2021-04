Die Wasserstoffbranche wird in den nächsten Jahrzehnten massiv an Bedeutung gewinnen. So wird prognostiziert, dass der Wasserstoffmarkt bis 2050 2,5 Billionen US-Dollar wert sein soll. Nel (WKN: A0B733) und Ballard Power (WKN: A0RENB) sind zwei Wasserstoffunternehmen, die zu den wichtigsten gehören. Zum Beispiel sind ihre Aktien in den letzten zwölf Monaten um 128,23 bzw. 92,63 % gestiegen (Datum: 27.04.2021; gilt für alle Daten). Doch welche Aktie ist die bessere Wahl? Was ist das Geschäftsmodell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...