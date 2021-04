MONHEIM (dpa-AFX) - Das Pharmaunternehmen Apontis hat bei dem geplanten Börsengang im Mai die Preisspanne auf 18,50 Euro bis 24,50 je Aktie festgesetzt. In der Mitte der Spanne würde dies einen Nettoerlös von von rund 40 Millionen Euro bedeuten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Monheim mit. Mit dem Geld will Apontis sein weiteres Wachstum finanzieren. Die Papiere sollen vom 30. April bis 6. Mai gezeichnet werden können. Als erster Handelstag ist der 11. Mai vorgesehen. Nach dem Börsengang strebt Apontis einen Streubesitz von bis zu 62 Prozent an. Das Angebot umfasst eine Kombination aus neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehenden Anteilen. Auch der Hauptaktionär, die Beteiligungsgesellschaft Paragon Partners, wird sich dabei von Aktien trennen.

Apontis Pharma ist nach eigenem Bekunden vor allem bei sogenannten Single Pills führend, die mehrere kombinierte Nachahmer-Wirkstoffe in einer einzigen Kapsel oder Tablette beinhalten. Das Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz von 39,2 Millionen Euro und erwartet dieses Jahr ein Wachstum von fast einem Viertel auf 48,5 Millionen Euro./nas/fba