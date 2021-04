Wien (www.anleihencheck.de) - Auf dem Primärmarkt in Europa herrschte gestern reges Treiben, da sich die Emittenten beeilten, weiter von den niedrigen Zinsen profitieren zu können, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Wir haben 13 Emittenten gesehen, die einen Gegenwert von knapp über EUR 10 Mrd. gepreist haben, womit sich des bisherige Wochenvolumen auf fast EUR 30 Mrd. erhöht hat, so die Analysten der RBI. Unternehmen hätten die Emissionstätigkeit dominiert, angeführt von Coca-Cola mit einer Emission über EUR 1 Mrd. in zwei Tranchen (9J/15J) und Toyota mit einer 6,5-jährigen Anleihe über EUR 1 Mrd. Die in der Pipeline befindlichen Transaktionen würden sich auf eine 20-jährige Anleihe der Stadt Bremen im Wert von EUR 500 Mio. beschränken, eine 25-jährige grüne Benchmark-Anleihe des weltweit führenden Emittenten von grünen Anleihen, Société du Grand Paris, und eine 5NC2-Anleihe des italienischen biopharmazeutischen Unternehmens Kedrion im Wert von EUR 410 Mio., was auf eine ruhige zweite Wochenhälfte hindeute. ...

