Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt stand im Vorfeld der FOMC-Entscheidung zeitweise unter Druck, so die Analysten der Helaba.Obwohl die US-Notenbank an der lockeren Geldpolitik unverändert festhalte, habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) nur eingeschränkt davon profitieren können. Ob es heute fundamentale Unterstützung gebe, bleibe abzuwarten. Zwar würden die Analysten die Konsensschätzung für das US-BIP des ersten Quartals für zu ambitioniert halten, allerdings könnten in der Eurozone die M3-Zahlen und die deutschen Verbraucherpreise die Inflationsgefahr zum Thema machen. ...

