Die CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet, gibt den gestrigen Erwerb der 20 % Minderheitenanteile an der extrem erfolgreichen Hype Ventures B.V. bekannt. Die Hype Ventures B.V. ist eine in Amsterdam ansässige Konzerngesellschaft der CLIQ Digital AG. Sie bietet Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienstleistungen an. Hype Ventures B.V. hält sämtliche Anteile an einer französischen Tochtergesellschaft. ...

