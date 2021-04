Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat seine Produktion von Lipiden für den Mainzer Corona-Impfstoffhersteller BioNTech ausgedehnt. "Wir haben bereits im zweiten Quartal Aufträge vorgezogen und werden in der zweiten Jahreshälfte unsere Lieferungen weiter ausbauen, um den hohen Bedarf an dringend benötigten Lipiden für BioNTech und unsere anderen Kunden zu decken", sagte die neue Merck-Chefin Belen Garijo den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa. Die 60-jährige Spanierin steht ab 1. Mai an der Spitze ...

