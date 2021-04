NEUE BOHRUNGEN DURCHTEUFEN GOLDMINERALISIERUNG 29 METER UNTERHALB DER BEI OBERFLÄCHENGRABUNGEN ENTDECKTEN HOCHGRADIGEN MINERALISIERUNG

Vancouver, B.C., Kanada, 29. April 2021; Belmont Resources Inc. ("Belmont"), (oder das "Unternehmen"), (TSX.V: BEA; FWB: L3L2) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Ergebnisse der ersten fünf Bohrlöcher des vor Kurzem abgeschlossenen Phase-I-Bohrprogramms mit 9 Löchern (2.061 m) in seinem Konzessionsgebiet A-J unweit von Grand Forks im Süden von British Columbia erhalten hat. Alle Bohrlöcher haben erhöhte Goldwerte geliefert. Die Analyseergebnisse der letzten vier Löcher stehen noch aus und werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Lageplan des Konzessionsgebiets A-J

Standortkarte der Bohrungen bei A-J

Die Bohrlöcher AJ21-01, 02 und 03 zielten auf den ‚North-South Contact Mineralized Gold Trend' ab. Dieser mineralisierte Trend ist eine "strukturelle Kreuzung" des mineralisierten Trends A-J, der in Ost-West-Richtung verläuft, mit der Kontaktzone zwischen Listwänit und einer Granodioritintrusion, die in Nord-Süd-Richtung verläuft. An der Oberfläche gibt es eine Reihe von Schürfgräben, die als ‚J34 Trench Area' bekannt sind; hier lieferten Schürfprobenahmen im Jahr 2003 zahlreiche hochgradige Goldgehalte mit einzelnen Werten von bis zu 39 g/t Au (siehe Lageplan J34 Trench).

Die verbleibenden fünf Bohrlöcher (AJ21-04 bis 09) zielten auf den westlichen Teil des ‚East-West A-J Mineralized Gold Trend' ab. Dieser mineralisierte Trend umfasst die zwei ehemaligen Goldminen Athelstan und Jackpot, aus denen zusammengenommen 7.000 Unzen Gold und 9.000 Unzen Silber gefördert wurden (Minfile 082ESE047). Die zwei Minen und mindestens 9 bekannte Zonen mit einer Goldmineralisierung, die sich über eine Fläche von ungefähr 240 mal 1.000 Metern erstrecken, stehen mit Listwänit in Zusammenhang. Listwänit ist eine wichtige ultramafische Gesteinsalteration, die in direktem Zusammenhang mit mehreren Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen in Atlin, Bralorne und Barkerville (British Columbia) sowie dem Motherlode District in Kalifornien stehen.

Die erhöhten Goldwerte stammten sowohl aus schmalen Abschnitten mit Massivsulfiden, die in der Vergangenheit auf dem Konzessionsgebiet abgebaut wurden, als auch aus breiteren Zonen mit Verkieselung und Phyllitalteration innerhalb des intrusiven Muttergesteins. Letztere ist eine neue Art der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet und bestätigt das Modell des Unternehmens, das darin besteht, IP-Anomalien zu erproben.

Hier die bemerkenswerten Ergebnisse:

- 3,28 m mit 6,319 g/t Au (AJ21-003, semi-massiver Sulfidabschnitt)

- 14,46 m mit 0,417 g/t Au (AJ21-003, Intrusion mit starker Phyllitalteration)

- 1,88 m mit 6,14 g/t Au (AJ21-005, verkieselte Intrusion)

Bohrlochnr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t) AJ21-001 28,51 30,1 1,59 0,148 AJ21-002 106,82 109,28 2,46 0,103 AJ21-003 28,96 31,12 2,16 0,783 und 35,16 38,44 3,28 6,319 einschließl. 35,97 38,23 2,26 9,027 einschließl. 35,97 36,4 0,43 11,150 36,78 37,45 0,67 3,310 37,45 37,82 0,37 13,300 37,82 38,23 0,41 20,500 und 133,72 148,18 14,46 0,417 einschließl. 139,68 142,61 2,93 1,680 147,97 148,18 0,21 0,484 und 227,11 230,1 2,99 0,119 AJ21-004 67,45 69,58 2,13 0,118 und 107,77 109,77 2 0,246 AJ21-005 20,42 22,3 1,88 6,140 und 218,71 224,2 5,49 0,170

Kern aus Bohrloch A-J 21-03 (Meter 37,82 - 38,23): 20,5 g/t Au auf 0,41 Metern

Probenahmen bei ‚J34 Trench Area' [1]

Karte der Bohrabschnitte, A-J

President und CEO George Sookochoff meint dazu: "Ich freue mich sehr über die oberflächennahen Goldabschnitte, insbesondere da sie sich unterhalb der Schürfgrabungen im Gebiet J-34 befinden, das flächendeckend auf Gold erprobt wurde. Diese Ergebnisse in Oberflächennähe untermauern das Potenzial für die Auffindung einer Mineralisierung vom Bulk Tonnage-Typ mit geringen Gehalten auf dem Konzessionsgebiet."

"Das Bohrprogramm 2021 hat wesentlich zu einem besseren Verständnis der Korrelation der Goldmineralisierung mit der Geologie und der Geophysik auf dem Konzessionsgebiet A-J beigetragen. Mit diesem neuen Verständnis des Modells für A-J werden wir unsere Bemühungen auf unser Phase-II-Bohrprogramm konzentrieren können, das auf die Zielgebiete unterhalb der Goldmine Jackpot abzielen wird."

"Wir freuen uns darauf, zu sehen, was die verbleibenden Analyseergebnisse bringen werden."

Die Ergebnisse in dieser Pressemeldung stammen aus Bohrkernproben. Nach der Protokollierung werden die für die Beprobung markierten Abschnitte entlang der Kernlänge mit einer Säge halbiert, wobei eine Hälfte des Kerns für die Beprobung in einen Beutel gegeben wird und die andere Kernhälfte als Referenz zurück in die Kernkiste gelegt wird. Die Proben werden zur Aufbereitung an die Einrichtung von ALS Analytical Laboratory in Kamloops (BC) geschickt und anschließend im Labor von ALS in North Vancouver (zertifiziert gemäß ISO 17025:2005 und ISO 9001:2015) analysiert. Die Aufbereitung erfolgte nach der ALS-Methode PREP-31 und umfasste die Zerkleinerung der Proben auf 70 % (Siebgröße 2 mm). Im Anschluss wurde eine 250-Gramm-Teilprobe der zerkleinerten Probe auf 85 % pulverisiert (Siebgröße 75 Mikrometer). Alle Proben wurden mittels der Au-AA23-Methode (Brandprobe/abschließendes AA-Verfahren an 30-Gramm-Einwaage) auf Gold bzw. mittels der ME-ICP61-Methode (ICP-MS- und ICP-AES-Analyse nach einem 4-Säuren-Aufschluss an einer 0,25-Gramm-Probe des pulverisierten Materials) auf mehrere Elemente analysiert. Bei Proben, die bei der Au-AA23-Methode einen Wert von mehr als 10 g/t Au lieferten, erfolgte die anschließende Goldanalyse mittels der Au-GRA21-Methode (Brandprobe/abschließendes gravimetrisches Verfahren an einer 30-Gramm-Einwaage). Proben, die bei der ME-ICP61-Methode Silber (>100 g/t Ag), Blei (> 10.000 g/t Pb) oder Zink (> 10.000 g/t Zn) über der Nachweisgrenze lieferten, wurden erneut anhand der ME-OG62-Methode (Erzgehaltanalyse mittels ICP-AES nach einem 4-Säuren-Aufschluss) auf das jeweilige Element analysiert.

Belmont Resources Inc. verfolgt bei allen Bohrkernproben strenge Maßnahmen zur Qualitätssicherung/-kontrolle, welche auch die Hinzugabe von analytischen Leer- und Standardproben in regelmäßigen Abständen beinhaltet. Der Kerndurchmesser war NQ). Bei den in dieser Pressemeldung angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Es sind weitere Bohrungen erforderlich, um den Unterschied zwischen dem Kernabschnitt und der wahren Mächtigkeit vollständig zu verstehen. Alle Proben, die einen Wert von mehr als 0,1 g/t Au lieferten, sind in der obigen Tabelle ausgewiesen.

[1] Caron, L., 2003. "Assessment Report on the Athelstan-Jackpot Property, Trenching and Rock Sampling", für M. Hallauer und T. Hallauer. BC MEMPR-Bewertungsbericht Nr. 27302

Über Belmont Resources

Belmont Resources beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Erschließung von Gold-Kupfer-Lithium-Projekten in Nordamerika. Durch den Einsatz neuer Explorationstechnologien und geologischer Modellierungen identifiziert das Unternehmen mögliche Quellen von Gold-Kupfer-Lithium-Mineralisierungen.

Das Projektportfolio des Unternehmens beinhaltet folgende Konzessionsgebiete:

- Goldminen Athelstan & Jackpot, B.C. (Konzessionsgebiet Athelstan-Jackpot (100%)

- Lithiumprojekt Kibby Basin, Nevada (100%)

- Kupfer-Goldmine Betts, B.C. (Konzessionsgebiet Come By Chance - 100%) -

- Gold-Silberminen Bertha & Pathfinder, B.C. (Konzessionsgebiet Pathfinder - 100%).

- Kupfer-Goldmine Lone Star, Bundesstaat Washington (Konzessionsgebiet Lone Star - LOI)

Qualifizierte Sachverständige

Linda Caron, M.Sc., P.Eng., ist die qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, welche die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

"George Sookochoff"

George Sookochoff, CEO/President

Tel: 604-683-6648

E-Mail: george@belmontresources.com

Website: www.BelmontResources.com

Belmont Resources

Suite 615 - 800 W. Pender Street,

Vancouver, B.C. V6C 2V6

Tel: 604-505-4061

Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die TSX Venture Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Links zu den Abbildungen:

https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/04/A-J-Drill-Plan-Map.jpg

https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/04/A-J-Drill-Plan-Trench-J34-Area.jpg

https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/04/J-34-Area-Trench-Sampling.jpg

https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/04/AJ-21-Drill-Section.jpg

https://belmontresources.com/wp-content/uploads/2021/04/AJ21-03-Drill-Core.jpg

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58113Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58113&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0804995029Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA0804995029