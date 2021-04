Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub ist schwungvoll ins Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) gestartet Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bereits nach dem Q1 angehoben. Das spricht eigentlich für einen gewissen Optimismus. Dennoch verzichtet das Management nicht auf den Verweis bezüglich der Unsicherheiten durch die Pandemie. Das Unternehmen steigerte im ersten Quartal 2021 den Umsatz um rund 13 Prozent auf rund 697 Mio. Euro. Besonders erfreulich gestaltete sich dabei der Rekordumsatz in der Region Asien-Pazifik, der durch die starke Nachfrage aus dem Automobilbereich in China begünstigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...