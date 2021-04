Das deutsche Klimaschutzgesetz verstößt in Teilen gegen die Verfassung und muss innerhalb eines Jahres nachgebessert werden. Es fehlten in dem Gesetz Vorgaben wie der Treibausgas-Ausstoß zwischen 2031 und 2050 reduziert werden solle, urteilten die Verfassungsrichter in Karlsruhe am Donnerstag.

