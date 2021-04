Delivery Hero: Bullishe Tradingchancen nach dem Kurssprung

Am 26.4.21 wurde an dieser Stelle ein Szenario erstellt, wie Privatanleger mit Long-Hebelprodukten von einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) profitieren könnten. Damals notierte die Aktie bei 129,25 Euro. Nach ihrem Kurssprung auf mittlerweile 139,10 Euro befinden sich die im Szenario vorgestellten Long-Hebelprodukte bereits mit bis zu 80 Prozent im Plus. Der Kursanstieg der Aktie des immer noch defizitär wirtschaftenden Essenslieferanten wurde nicht zuletzt von den neuesten Kaufempfehlungen führender Analysten beflügelt. J.P.Morgan bekräftigte die Kaufempfehlung für die Delivery Hero-Aktie und erhöhte das Kursziel von 166 auf 185 Euro.

Für risikobereite Anleger, die auch jetzt noch auf den schnell fahrenden Delivery Hero-Zug aufspringen wollen, könnte auch nach dem Kursanstieg der vergangenen Tage noch immer ein geeigneter Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte sein.

Call-Optionsschein mit Strike bei 135 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 135 Euro, Bewertungstag 16.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000HR4KGX1, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 139,10 Euro mit 1,02 - 1,03 Euro gehandelt.

Setzt die Aktie innerhalb des nächsten Monats ihren Höhenflug auf 150 Euro fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,57 Euro (+52 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 130 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 130 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE8CJ87, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 139,10 Euro mit 0,94 - 0,96 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 150 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,00 Euro (+108 Prozent) erhöhen - sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,129 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,129 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV2DW77, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 139,10 Euro mit 1,40 - 1,44 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 150 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,48 Euro (+72 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de