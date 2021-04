Köln (ots) - Zauberhafte Märchen, "Die Sendung mit der Maus", die Checker, "Klein gegen Groß" und vieles mehr - In der ARD-Mediathek werden nun alle Inhalte für Kinder und Eltern in einer eigenen Themenwelt gebündelt. Unter dem Titel "Kinder und Familie" (www.ardmediathek.de/kinderfamilie) geht der Bereich am 30. April 2021 an den Start.Klaus Brinkbäumer, ARD-Koordinator Kinder und Familie: "In der Themenwelt 'Kinder und Familie' finden Kinder und Erwachsene ohne lange Suche immer etwas Passendes für eine gemeinsame Zeit. Wir bieten eine einzigartige Vielfalt an Filmen, Serien sowie unterhaltsame Bildungs- und Informationsangebote, um sich gemeinsam und sinnvoll zu entspannen."Die besten Familiensendungen der ARDZu den Highlights zählt eine große Auswahl an Familienfilmen und -serien wie "Das doppelte Lottchen", "Nils Holgersson", "Die Pfefferkörner" und "Tiere bis unters Dach", Wissens- und Informationsendungen wie "Die Sendung mit der Maus", "neuneinhalb", "Wissen macht ah!", "Anna und die wilden Tiere" oder auch die beliebten Checker-Sendungen mit Can, Tobi, Julian.Einzigartig ist die wahrscheinlich größte Märchen-Sammlung, die derzeit in einer deutschen Mediathek zu finden ist: Mit mehr als 50 Märchen aus der Reihe "Sechs auf einen Streich" können sich die Zuschauenden auf Knopfdruck in zauberhafte Welten begeben. Zusätzlich sind viele davon auch als Gebärden- und Hörfassungen zu finden.Serien, Dokus und Shows für die ganze FamilieAufwändig produzierte Event-Serien wie "Pan Tau" bieten spannende Abenteuer von der ersten bis zur letzten Staffel-Folge für die ganze Familie.In der Dokumentationsreihe "Schau in meine Welt" erzählen Kinder aus der ganzen Welt außergewöhnliche und beeindruckende Geschichten aus ihrem Leben. Auch die ARD-Familienshows wie "Klein gegen Groß" haben in der Themenwelt ihren festen Platz.Die bekanntesten und beliebtesten Kinder- und Familien-Formate sind natürlich mit dabei: So gibt es beispielweise zum 50. Geburtstag von "Die Sendung mit der Maus" eine große Auswahl mit Geschichten aus den letzten fünf Jahrzehnten. Eine Sonderseite mit Lach- und Sachgeschichten, Zeichentrickserien, spannenden Reportagen und den Maus-Folgen ist immer im Channel abrufbar.Immer dann im Jahr, wenn Familien besonders viel Zeit füreinander haben, wird es in der Themenwelt ganz besondere Angebotsschwerpunkte geben - ob zu Ostern, in den Sommerferien oder auch in der Weihnachtszeit.Ein Dauerschwerpunkt in der Corona-Zeit ist der Bereich "Zu Hause lernen / Homeschooling" mit einem umfangreichen Angebot an Lern- und Wissensinhalten für die Grund-, Mittel- und Oberstufe.Jugendschutz und AltersverifikationDer Jugendschutz wird auf besondere Weise berücksichtigt: Immer dann, wenn Nutzer*innen aus der Themenwelt "Kinder und Familie" in einen anderen Bereich der Mediathek wechseln möchten, wird mit Hinweistafeln darauf aufmerksam gemacht, dass sie nun den geschützten Medien-Raum für Kinder verlassen. Zum Jugendschutz in der ARD-Mediathek gehört auch, dass Inhalte mit einer Alterseinstufung über 16 Jahren erst ab frühestens 22:00 Uhr zu sehen sind. Um Erwachsenen dennoch rund um die Uhr einen Zugang zu ermöglichen, gibt es in der ARD-Mediathek die Altersverifikation für angemeldete Nutzer*innen. Die Einrichtung der Altersfreigabe ist schnell gemacht - mit der Altersverifikation im ARD-Konto kann jeder einen persönlichen Jugendschutz-Code festlegen und damit die Alterssperre aufheben. Dafür reichen Personalausweis oder Reisepass.Benjamin Fischer, Leiter ARD Online: "Wir freuen uns sehr, dass die Themenwelt 'Kinder und Familie' an den Start gegangen ist und unsere ARD-Plattform bereichert. Damit haben wir in der ARD-Mediathek eine geschützte Welt mit Inhalten für unsere jüngsten Fans und deren Familien geschaffen. Themenbereiche wie 'Kinder und Familie', 'Kultur', 'Geschichte' oder 'ARD retro' erschließen für ganz unterschiedlich interessierte Menschen die große Vielfalt der hochwertigen Inhalte in der ARD-Mediathek. Die Seite wird in enger Teamarbeit zwischen ARD Online und der Koordination Kinder und Familie weiterentwickelt."Die Themenwelt "Kinder und Familie" ist in der ARD-Mediathek unter www.ardmediathek.de/kinderfamilie/ abrufbar, sowie im HbbTV-Angebot von Das Erste und in den Apps der ARD-Mediathek für Smartphone und Tablet.Pressekontakt:Das ErstePresse und InformationIngrid GüntherTelefon: 089 5900 94554presse.themenwoche@br.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4902288