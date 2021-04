Die Aktie von Adidas (ADS.DE) steigt am Donnerstag um 1,46% auf 263,40 Euro, nachdem die Unterstützung bei 260 Euro verteidigen werden konnte. Der Bereich stellt einerseits die untere Grenze einer mehrmonatigen Handelsspanne dar und andererseits die Nackenlinie eines dreifachen Tops. Nach der Rallye, die am Tief vom März 2020 bei 162 Euro eingeleitet wurde, kam der Kurs mehrfach in die Nähe des Allzeithochs, doch das November-Hoch verhindert seitdem eine Trendfortsetzung. Ein Ausbruch über das kurzfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...