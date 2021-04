Der DAX verliert am Donnerstag wieder leicht an Boden. Trotz einer freundlichen Eröffnung mit Rückenwind durch die starken Zahlen von Facebook und Apple ist der Sprung über 15.310 Punkte damit erneut nicht gelungen. Auch die US-Notenbank konnte am Vortag keine entscheidenden Impulse liefern.Seit Tagen pendelt der DAX in einer engen Range zwischen 15.150 und 15.350 Punkten. Weder das Rekordhoch noch die 15.000-Punkte-Marke werden damit ernsthaft getestet. Doch die weiter laufende Berichtssaison könnte ...

