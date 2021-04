Der Kurs der Xiaomi-Aktie hatte in den vergangenen Wochen immer höhere Tiefs ausgebildet. Daraus hatte sich eine spannende charttechnische Konstellation ergeben, auf die der DER AKTIONÄR in einem Plus-Artikel am Montag hingewiesen hatte. Inzwischen haben Anleger eine klare Auflösung der Situation erhalten.Der Ausbruch aus dem aufsteigenden Dreieck über den Widerstandsbereich bei 27 bis 27,45 Hongkong-Dollar (etwa 2,87 bis 2,93 Euro) ist nicht gelungen. Stattdessen ist der Kurs in den vergangenen ...

