Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der kräftige Anstieg des ifo Geschäftsklimaindex und des deutschen Einkaufsmanagerindex, die Verabschiedung des 1.900 Mrd. Dollar schweren US-Konjunkturprogramms, der starke US-Arbeitsmarktbericht, das Drei-Jahres-Hoch des ISM-Index, der steigende chinesische Einkaufsmanagerindex, die anhaltend auf gelockerte Geldpolitik hindeutenden Kommentare der EZB und der FED, der schwache Euro und das Comeback der Autoaktien hätten den DAX im März auf ein neues Allzeithoch von über 15.000 Indexpunkten steigen lassen. Die Verlängerung der Lockdowns in Deutschland und Frankreich, die zunehmenden Inflationserwartungen bei steigenden langfristigen US-Anleiherenditen, die kurzfristige Korrektur des NASDAQ um 10% und der durch das US-Family-Office Archegos Capital ausgelöste milliardenschwere Zwangsverkauf hätten im März nur zu leichten Konsolidierungen geführt. ...

