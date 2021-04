DGAP-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

coinIX GmbH & Co. KGaA: coinIX realisiert mehr als EUR 500.000 Kursgewinn - Komplementärin verzichtet erneut auf Managementvergütung



29.04.2021 / 11:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 29.04.2021 - Die coinIX hat einen Teil ihrer im Sommer 2018 zu je EUR 11,50 erworbenen Binance Coins veräußert und dabei einen Kursgewinn in Höhe von mehr als EUR 500.000 verbuchen können. Zugleich hat die persönlich haftende Gesellschafterin, die coinIX Capital GmbH, für das erste Quartal 2021 auf die Zahlung der ihr satzungsgemäß zustehenden variablen Managementvergütung verzichtet. Hierdurch reduziert sich zum einen die Kostenlast der Gesellschaft in entsprechender Höhe und zum anderen steht der Betrag für weitere Investitionen zur Verfügung.



Kontakt Investor Relations / Mitteilende Person:

Felix J. Krekel, CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA

Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: + 49 173 7 22 23 24

E-mail: fk@coinix.capital



Medienkontakt:

Petra Rulsch PR / Strategische Kommunikation+

Mobil: +49 160 944 944 23

E-Mail: pr@petra-rulsch.com

29.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de