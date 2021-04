DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: weclapp SE tritt in konkrete Vorbereitungshandlungen für einen Börsengang ein

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Marburg (pta020/29.04.2021/10:45) - _ * Mandatierung von emissionsbegleitenden Banken beschlossen * Öffentliches Angebot und Zulassung der Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse möglicherweise noch im Jahr 2021 * Akquisitionen im Vorfeld in Vorbereitung

Der Vorstand der weclapp SE, einer Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), hat nach Auswertung der Empfehlungen verschiedener Banken und nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat heute beschlossen, die konkreten Vorbereitungen für einen Börsengang zu beginnen und die emissionsbegleitenden Banken zu mandatieren. Es wird nach derzeitigem Stand ein öffentliches Angebot sowie eine Zulassung der Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erwogen. Der Börsengang könnte bei Vorliegen aller Voraussetzungen, insbesondere bei günstigen Marktbedingungen, Ende 2021, beziehungsweise in der ersten Hälfte des Jahres 2022 stattfinden.

Die durch einen Börsengang erzielten Emissionserlöse sollen es der weclapp ermöglichen, ihr internationales Wachstum durch Zukäufe sowie durch weitere Investitionen in Marketing und Vertrieb, Forschung und Entwicklung zu beschleunigen. Das etwaige Angebot wird nach gegenwärtigen Planungen weitgehend aus neu ausgegebenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung um bis zu 30 % des gezeichneten Kapitals vor Börsengang bestehen. Eine Entscheidung über die genaue Struktur und den Zeitplan des möglichen Börsengangs ist noch nicht getroffen worden und soll nun zusammen mit den emissionsbegleitenden Banken erarbeitet werden. Derzeit halten die 3U HOLDING AG knapp 75 %, Gründer und CEO Ertan Özdil gut 25 % der Anteile. Beide Gesellschafter beabsichtigen, auch künftig wesentlich an der weclapp SE beteiligt zu bleiben.

Als strategische Maßnahme im Vorfeld eines Börsengangs verfolgt der Vorstand der weclapp SE weiterhin den vorherigen Abschluss von Akquisitionen von Unternehmen oder Kundenstämmen. Dazu werden aktuell zwei in Vorbereitung befindliche Akquisitionsvorhaben aktiv betrieben.

